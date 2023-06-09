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09/06/2023 - 05:28

البرلمان العراقي يمرر 6 بنود بالموازنة ويستكمل التصويت الجمعة

مرر البرلمان العراقي 6 بنود بالموازنة، ومن المزمع أن يستكمل التصويت، اليوم الجمعة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واع".

البرلمان العراقي يمرر 6 بنود بالموازنة ويستكمل التصويت الجمعة

(Getty Images)

أعلن البرلمان العراقي، منتصف الليلة الماضية، رفع جلسة التصويت على الموازنة إلى اليوم الجمعة، بعد التصويت على 6 مواد فقط من القانون.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبينا أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة".

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وأضاف أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة".

فيما لم يتبين على الفور إجمالي عدد بنود قانون الموازنة وما تشمله من محتويات.

ومنذ أسابيع، وتجري مباحثات بين الأحزاب السياسية العراقية بشأن قانون "الموازنة العامة الاتحادية" لسنوات 2023، 2024، 2025، والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، تخللتها خلافات حول تعديلات تتعلق بحصة إقليم كردستان، شمالي البلاد.

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