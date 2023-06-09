السودان.. 13.6 مليون طفل بحاجة دعم إنساني عاجل

كشفت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، أن أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، وهو أعلى رقم مسجل بالبلاد منذ بداية الصراع منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت إن تأثير العنف المستمر "لا يزال يهدد حياة ومستقبل العائلات والأطفال"، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية، وإغلاق العديد من المرافق الصحية أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها.

وناشدت "يونيسف" في بيان، تقديم 838 مليون دولار لمعالجة الأزمة بالسودان.

بدورها، قالت ممثلة "يونيسف" في السودان، مانديب أوبراين، إنه "لا يزال العديد من ملايين الأطفال معرضين للخطر في جميع أنحاء السودان، ومهددين بالقتال والنزوح والتأثير اللاحق على توفير الخدمات المنقذة للحياة".

وأضافت أن ملايين الأطفال في السودان "تتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر، بسبب هذا الصراع كل يوم"، وفق البيان نفسه.

وقتل أكثر من 700 شخص بينهم 190 طفلا، وأصيب 6000 آخرون، خلال الاشتباكات الجارية في السودان، وفق الأمم المتحدة.

وتشهد الخرطوم وبلدات أخرى، منذ 15 نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.