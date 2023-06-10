هدوء نسبي في الخرطوم بعد دخول هدنة وقف إطلاق النار

ساد الهدوء مدينة الخرطوم ميدانيا واختفت أصوات المدافع والقصف وتحليق الطيران بعد أن بدأ وقف إطلاق النار، صباح السبت، بحسب شهود عيان.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا نسبيا، السبت، مع دخول الهدنة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة حيز التنفيذ.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للخرطوم لمدة 24 ساعة.

وساد الهدوء مدينة الخرطوم ميدانيا واختفت أصوات المدافع والقصف وتحليق الطيران بعد أن بدأ وقف إطلاق النار، صباح السبت، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن مناطق جنوبي الخرطوم التي شهدت معارك قوية خلال اليومين الماضيين، سكتت فيها أصوات المدافع لأول مرة.

وأضاف الشهود "نأمل في أن يستمر وقف إطلاق النار وتتوقف الحرب بشكل نهائي".

والخميس، اندلعت اشتباكات شرسة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم، باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة مع تحليق مكثف لطيران عسكري، مما أدى إلى نشوب حرائق في مستودعات للنفط جنوبي العاصمة.

والجمعة، اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة بدأ صباح اليوم السبت، بحسب ما أعلنته الرياض وواشنطن اللتان ترعيان محادثات مباشرة بينهما في جدة منذ الشهر الماضي، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية.

وإثر البيان السعودي، أعلن كل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الموافقة على مبادرة الوساطة السعودية الأميركية بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة "تقديرا لجهود السعودية والولايات المتحدة".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء في إحدى أفقر دول العالم.