الأكبر منذ كورونا: أكثر من مليون مصل بالحرمين الشريفين

اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

شهد المسجدان الحرام بمكة والنبوي بالمدينة المنورة غربي السعودية، صلاة 1.2 مليون شخص، في أكبر عدد من بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس شؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبد الرحمن السديس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، مساء الجمعة، وذلك قبيل انطلاق مناسك الحج الاثنين المقبل.

وقال الشيخ السديس: "بحمد الله تم استقبال مليون ومئتي ألف مصل بالحرمين الشريفين"، وأضاف: "هذا العدد هو الأكبر من بعد جائحة كورونا".

وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.

وفي 19 حزيران/يونيو الجاري، قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، في مقطع متلفز: "نرحّب بقدوم أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة".

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

إلا أن عام 2020 شهد موسمًا استثنائيًا، توضح "الأناضول" في تقرير لها، اليوم السبت، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.