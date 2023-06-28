السودان: اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم بأول أيام عيد الأضحى

الاشتباكات تجددت رغم إعلان هدنة من الجيش و"الدعم السريع" بشكل منفصل خلال أول أيام العيد (اضافة تفاصيل)

اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، في أول أيام عيد الأضحى، رغم إعلان هدنة من الطرفين خلال اليوم.

وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة تجددت جنوب العاصمة الخرطوم بـ"أسلحة ثقيلة وخفيفة".

وطبقا للشهود، فإن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على أهداف متفرقة في الخرطوم، بالتزامن مع سماع دوي مضادات أرضية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المناطق المستهدفة.

فيما قصف الطيران الحربي تجمعات "الدعم السريع" في محيط كبري "الحلفايا" بمدينة بحري شمالي الخرطوم، حسب الشهود.

وأفاد الشهود بأن "قوات الجيش قصفت أيضا بالمدفعية الثقيلة تجمعات كبيرة للدعم السريع بمدينة أم درمان غرب العاصمة.

وما تزال المعارك مستمرة في أحياء جنوب العاصمة، وفقا لشهود العيان، ولم يصدر تعليق من الجيش أو "الدعم السريع" على الاشتباكات.

يأتي ذلك، فيما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومساء الإثنين، أعلن قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن "هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء".

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 نيسان/ أبريل، والتي خلّفت قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.