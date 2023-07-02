لبنان: تحذير من "فتنة طائفيّة أو مناطقيّة" غداة مقتل مسيحييْن في القرنة السوداء

حذّر مفتي طرابلس والشمال اللبناني الشيخ محمد إمام، ورئيس أساقفة الأبرشية المارونية بالمدينة، المطران يوسف سويف، اليوم الأحد، من أي "فتنة طائفية أو مناطقية"، غداة مقتل مسيحييْن برصاص مجهولين في منطقة "القرنة السوداء"، شمالي البلاد.

وجاء في بيان مشترك، أن دار الفتوى والمطرانية المارونية، تهيبان بالأهالي "الذين يعيشون جنبا إلى جنب منذ مئات السنين في منطقتي بشري (مسيحية) والضنية (سنية) أن تزيدهم هذه الحادثة إصرارا على اللُّحمة الوطنية، ووعيا، وقدرة على احتواء هذا الألم المشترك".

وأمس السبت، تعرّض شاب مسيحي من منطقة بشري، لإطلاق نار في منطقة "القرنة السوداء" ما أدّى إلى مقتله، ولاحقا في اليوم نفسه، قُتل شاب مسيحي آخر في المنطقة ذاتها، وفقا للجيش.

وأضاف الجيش، في بيان، أن عناصره نفذت انتشارا في المنطقة، وأوقفت عددا من الأشخاص وضبطت أسلحة وذخائر، دون تفاصيل أكثر.

والشابان المقتولان من "آل طوق"، وهما هيثم طوق ومالك طوق، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ومن حين إلى آخر، تظهر نزاعات بين أهالي منطقتي الضنية وبشري حول ملكية أراضٍ ومراعٍ، وتتطور إلى تعديات وإشكالات، عادة ما يتدخل الجيش والقوى الأمنية لاحتوائها، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحذر البيان المشترك أهالي المنطقتين من "الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية"، وشدد على ضرورة "السرعة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة، وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة".

وحثَّ الأجهزة القضائية المختصة على "سرعة البت بتحديد عقاري نهائي وواضح في هذه المنطقة وغيرها، منعا لمثل هذه النزاعات حول الأراضي المتجاورة وتخومها، والتي تشكل عامل توتر بين أهالي المناطق، وتذهب جرَّاءها أرواح غالية".

والسبت، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحادث، مشددا في بيان على أنه "ستتم ملاحقة مرتكبيه وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم".

وكشفت النائبة المسيحية عن قضاء بشري، ستريدا جعجع، عبر بيان، أنها اتصلت بقائد الجيش، جوزيف عون، وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة، وشددت على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة واعتقال المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

كما أجرى رئيس "تيار الكرامة" النائب السني عن طرابلس، فيصل كرامي، اتصالا هاتفيا بقائد الجيش، متمنيا عليه "الإسراع في كشف ملابسات الحادثة ووأد الفتنة في مهدها"، وفقا لبيان.

فيما دعا مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، في اتصال هاتفي مع كرامي، أمس السبت، إلى "المساهمة في تهدئة الأمور، والإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة"، محذرا من مما أسماه "طابورا خامسا يسعى إلى تسعير الفتنة، والاصطياد بالماء العكر".