لبنان يدعو للضغط على إسرائيل إثر منعها مواطنيه دخول الجزء اللبنانيّ من الغجر

الخارجية اللبنانية، وجهت بيانا إلى الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والاستقرار في الجنوب والشرق الأوسط، ودعت إلى "الضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية".

دعا لبنان، اليوم الثلاثاء، الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل، للعودة عن قرار منع دخول مواطنيه قرية "الغجر" الحدودية الجنوبية، مشيرة إلى أنها "محاولة ضم القرية".

وقالت الخارجية في بيان، إن "لبنان يتابع باهتمام كبير التقارير المتعلقة بمنع دخول المواطنين اللبنانيين إلى الجزء الشمالي من قرية الغجر، ومحاولة ضمّها من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ووصفت الخارجية اللبنانية ذلك، بأنه "خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1701، مما يخلق واقعا جديدا على الأرض".

ودعت كافة الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين والاستقرار في الجنوب والشرق الأوسط، إلى "الضغط على إسرائيل، للعودة عن خطواتها الاستفزازية".

وحمّلت الوزارة إسرائيل "مسؤولية أي تصعيد قد يحصل نتيجة هذه الخروقات الخطيرة، للاستقرار والوضع القائم".

كما شددت على "احترام والتزام لبنان بكافة مندرجات قرار مجلس الأمن 1701، ورغبته في الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي التي ينعم بها جنوب لبنان".

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أنه "سيصار قريبًا إلى الاجتماع مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمتابعة تداعيات هذا الاعتداء".

وفي آب/ أغسطس 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 الذي أوقف 33 يومًا من المعارك بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" فيما عرف بـ"حرب تموز" الإسرائيلية على لبنان، ونصّ على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة.

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