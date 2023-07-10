مودع يقتحم مصرفا في بيروت ويحتجز مدير الفرع رهينة

اقتحم مواطن لبناني "بنك مصر ولبنان" في العاصمة بيروت، اليوم الإثنين، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل، وفق مصدر محلي.
وذكرت جمعية "صرخة المودعين" بتغريدة على "تويتر" أن "المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطلب بتسلم كامل وديعته".
وقالت الجمعية (تدافع عن حق المودعين) إن "المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة"، من دون ذكر إن كان مسلحا أم لا.
ولم يصدر تعليق رسمي عن السلطات اللبنانية، أو إدارة البنك حول ما أوردته جمعية المودعين.
خاص #جمعية_صرخة_المودعين— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023
المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
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