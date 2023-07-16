رئيس الوزراء العراقي يزور دمشق لأول مرة منذ 13 عاما

نقلت "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "السوداني غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها إلى دمشق في زيارة رسمية".

توجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

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ونقلت "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "السوداني غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها إلى دمشق في زيارة رسمية".

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء بغداد اليوم، أن السوداني كان قد تلقى دعوة من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لزيارة دمشق، من أجل "البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتعد هذه الزيارة الأولى للسوداني إلى دمشق كما أنها أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى العاصمة السورية منذ عام 2010، حيث زارها آنذاك رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وفق وكالة شفق نيوز المحلية.