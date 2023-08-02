السجن خمسة أعوام للمغربيّ سعيد بوكيوض لانتقاده التطبيع مع إسرائيل في تدوينات اعتبرت "مسيئة" للملك

لوحق سعيد بوكيوض (48 عاما) بقانون يعاقب "كل من أساء إلى الدين الإسلامي، أو النظام الملكي، أو حرض ضد الوحدة الترابية"، بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.

قضت محكمة مغربية بالسجن خمسة أعوام بحق مدون، بسبب منشورات عبر "فيسبوك"، ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتُبرت "مسيئة" للملكية، وفق ما أفاد محاميه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن المحامي حسن السني قوله إن موكله سعيد بوكيوض (48 عاما)، "حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام، بسبب تدوينات يستنكر فيها التطبيع (مع إسرائيل)، قد يفهم أن فيها عتابا للملك" محمد السادس.

وتعود وقائع القضية إلى كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر، تدوينات يرفض فيها الاتفاق الذي قضى حينها باستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، وفق محاميه.

وأوضح المحامي أن المتهم "حذف تلك التدوينات، وأغلق حسابه على فيسبوك، عندما علم أن هناك قضية ضده" في المغرب. لكنه اعتقل عند عودته إلى الدار البيضاء الأسبوع الماضي.

ولوحق بقانون يعاقب "كل من أساء إلى الدين الإسلامي، أو النظام الملكي، أو حرض ضد الوحدة الترابية"، بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.

وحكم عليه، الإثنين، في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

ووصف السني الحكم بأنه "قاس وغير مفهوم"، موضحا أن موكله "أكد للمحكمة أنه قصد التنديد بالتطبيع وليس الإساءة" للملك. وأشار إلى أنه استأنفه.

ويتظاهر نشطاء ضد التطبيع مع إسرائيل بشكل منتظم في المغرب، حيث تحظى القضية الفلسطينية بتضامن، رغم تراجع الإقبال على تلك التظاهرات.

من جهتها، تسعى السلطات المغربية إلى الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل، والتزامها إزاء القضية الفلسطينية، بحسب ادعائها.

وجدّد الملك محمد السادس في خطاب ذكرى توليه العرش، السبت، التعبير على "موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وقد تقوت علاقات المغرب وإسرائيل باعتراف الأخيرة قبل أسبوعين بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، وهوم ما تلته دعوة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب.

وسبق أن أصدر القضاء المغربي في الأعوام الأخيرة أحكاما بالسجن، بسبب منشورات عبر "فيسبوك" أو "يوتيوب"، اعتبرت مسيئة للملك، أو مؤسسات دستورية أو الإسلام، تنتقدها منظمات حقوقية مغربية ودولية، دفاعا عن "حرية التعبير".