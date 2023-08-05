الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في عين الحلوة 

أدت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد

(جنود لبنانيون عند نقطة تفتيش عند مدخل المخيم/ أ.ب)

نفى الجيش اللبناني، السبت، التحضير للقيام بعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وقالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها بتويتر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

وأضافت "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات".

والإثنين الماضي، أغلق الجيش اللبناني، جميع مداخل مخيم عين الحلوة بعد تجدد الاشتباكات التي تدور منذ السبت الماضي، داخله بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة "فتح".

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد، بحسب تقرير لوكالة ألأناضول.