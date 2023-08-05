السودان: الجيش يعلن تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى

أعلن الجيش السوداني مساء السبت تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى، وتدمير 10 مركبات عسكرية أثناء هجومها على مواقعه في محيط "سلاح المدرعات" جنوب الخرطوم.

وقال متحدث الجيش، نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي نشره حساب الجيش على "فيسبوك"، إن قوات الدعم السريع "حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات واشتبكت مع قواتنا".

وأضاف "استطاعت قوات الجيش دحر العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح، عشرات القتلى والجرحى وتدمير 10 مركبات عسكرية".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدعم السريع أنها "أحبطت محاولة لفك حصار سلاح المدرعات جنوب الخرطوم" على حد تعبيرها.

وأضافت في بيان أن قوات الجيش "حاولت فك الحصار المفروض عليها في محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم واصطدمت بقواتنا التي أحبطت مغامراتهم وطاردتهم إلى داخل معسكرهم، مخلفين ورائهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسرى".

وتجددت صباح السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وغرب العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.