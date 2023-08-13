الماء مقابل الكهرباء: اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

اجتماع مرتقب في الإمارات بمشاركة الأردن وإسرائيل، للدفع في دفع "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بين الدول الثلاث في العام 2021 لمقايضة الماء بالطاقة.

توقيع "إعلان النوايا" في الإمارات، على هامش "إكسبو 2021" في دبي (وزارة الخارجية الإماراتية)

ينعقد في الإمارات، اجتماع مرتقب مع الأردن وإسرائيل، بهدف الدفع لتنفيذ "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بين الدول الثلاث في العام 2021 لمقايضة الماء بالطاقة، وفق ما أعلنه تلفزيون "المملكة" الأردني ووكالة الأنباء الرسمية.

ويمثل الوفد الأردني في الاجتماع المرتقب وزراء المياه محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، وفق ذات المصادر.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن زيارة الوفد الوزاري للإمارات غير محددة المدة "تتضمن اجتماعا ثلاثيا يضم إلى جانب الوزير الإماراتي، وزير الطاقة الإسرائيلي".

وأضافت أن الاجتماع سيشهد "مناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021".

وأفاد مصدر أردني بأن الاجتماع من المتوقع أن يعقد يوم غد الإثنين؛ في حين لم يصدر أي تعليق من الجانب الإماراتي أو الإسرائيلي حول الاجتماع المرتقب.

وكانت البلدان الثلاث قد وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب ما تم إعلانه آنذاك، فإن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن اتصالات أردنية إسرائيلية بهدف الدفع باتفاقية "الكهرباء مقابل الماء".

ولفتت القناة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيزود الأردن إسرائيل بطاقة كهربائية تُنتَج بواسطة الطاقة الشمسية، مقابل تزويد إسرائيل الأردن مياهاً تُنتَج بواسطة مرافق تحلية تدشن على حوض المتوسط.

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشرات العالمية.

وبحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل "اتفاقيات أبراهام". وقوبل الإعلان عن التفاهمات الثلاثية بشأن المشروع، نهاية العام 2021، بغضب شعبي واسع في الأردن، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

وبحسب المخطط، سيدشّن الأردن حقولاً من ألواح الطاقة الشمسية في الصحراء الجنوبية، بحيث تُنقَل الكهرباء من هناك إلى إسرائيل.

وكانت "كان 11" قد رجّحت توقيع الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر.