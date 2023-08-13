المغرب تسجّل درجات حرارة قياسيّة جديدة

كانت درجة الحرارة القصوى السابقة قد سجّلت في 13 تمّوز/يوليو (49,9 مئويّة) في السمّارة، المدينة الواقعة في الصحراء الغربيّة وفق المديريّة العامّة للأرصاد الجوّيّة

سجّلت الأرصاد الجوّيّة في أغادير الواقعة في جنوب المغرب، الجمعة درجة حرارة قياسيّة بلغت 50,4 مئويّة وقد اعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة، وفق ما أعلنت المديريّة العامّة للأرصاد الجوّيّة.

وكانت درجة الحرارة القصوى السابقة قد سجّلت في 13 تمّوز/يوليو (49,9 مئويّة) في السمّارة، المدينة الواقعة في الصحراء الغربيّة وفق المديريّة العامّة للأرصاد الجوّيّة.

وهذه هي المرّة الأولى الّتي تتخطّى فيها درجات الحرارة الـ50 مئويّة في المغرب، وفق المديريّة.

منذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حرّ ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسيّة.

وأوضحت المديريّة في بيان أنّ "هذا الجوّ الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة +الشركيّ+، يعزّى إلى صعود كتل هوائيّة حارّة وجافّة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب ممّا تسبّب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدّل الشهريّ بـ5 إلى غاية 13 درجة، خاصّة يومي الجمعة 11 والسبت 12" آب/أغسطس الجاري.

وتسبّبت موجة الحرّ بحريقي غابات شهدهما في الأيّام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقًا قرب إقليم تازة، وفق مراسلين ميدانيّين لوكالة فرانس برس.

هذه الحرائق المحدودة النطاق والّتي أججتها رياح قويّة، أتت على مئات الهكتارات من الغطاء الحرجيّ، أو ألحقت بها أضرارًا.

وإلى الآن لم تسجّل أيّ إصابات على صلة بالحرائق.

بحسب المرصد الأوروبّيّ للتغيّر المناخيّ "كوبرنيكوس" سجّلّ تمّوز/يوليو 2023 المستوى القياسيّ لأكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئويّة عن تمّوز/يوليو 2019.

في المغرب، تمّ تصنيف تمّوز/يوليو 2023 الرابع الأكثر حرًّا من بين أشهر تمّوز/يوليو في المملكة منذ العام 1961.

وتتوقّع المديريّة العامّة للأرصاد الجوّيّة انخفاضًا في درجات الحرارة في شمال البلاد في الأيّام المقبلة.