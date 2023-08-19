الجيش الأردنيّ يحبط تهريب مواد مخدّرة من سورية

ذكر البيان أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سورية، عبر عملية وصفها بـ"النوعية"، جرى خلالها إصابة عدد من المهربين بالرصاص.

جاء ذلك في بيان للجيش على موقعه الرسمي، على لسان مصدر عسكري "مسؤول".

وذكر البيان أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وتابع: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش (قطعة من مادة الحشيش المخدر بحجم كف اليد)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشهد الأردن في تموز/ يوليو الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سورية والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.