البرهان يتوجه إلى قطر لبحث أوضاع السودان والعلاقات الثنائية

سيجري البرهان "مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان".

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية لبحث تطورات الأوضاع في بلاده.

المجلس قال، في بيان، إن البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، سيجري "مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان".

ويرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزير الخارجية علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، وفقا للبيان الذي لم يتطرق إلى مدة الزيارة.

وزيارة البرهان إلى الدوحة هي ثالث زيارة خارجية له بعد القاهرة وجوبا، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وأصدر البرهان، مساء الأربعاء، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات "الدعم السريع" والآخر معني بإلغاء "قانون الدعم السريع" الذي أجاز في 2017 أن تتبع تلك القوات الجيش السوداني.

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية؛ ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.