بن سلمان يصل مسقط للقاء سلطان عمان في "زيارة خاصّة"

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن بن سلمان "وصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها سلطان عُمان".

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء الإثنين، إلى مسقط، للقاء سلطان عمان، هيثم بن طارق، في "زيارة خاصة".

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء في السعودية وسلطنة عمان، عقب إعلان المملكة اختتام ولي العهد زيارته للهند، التي بدأت السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن بن سلمان "وصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها سلطان عُمان".

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، أيضا، عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بأن بن سلمان وصل السلطنة في "زيارة خاصة سيلتقي خلال السلطان هيثم بن طارق".

ومساء الإثنين، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، اختتام زيارة بن سلمان، إلى الهند، عقب حضوره قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.

ووقّعت السعودية والهند، الإثنين، على 50 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات اقتصادية ومصرفية وتكنولوجية، وأخرى في مجال الطاقة، وقطاعات أخرى عسكرية وثقافية.

جاء ذلك، على هامش زيارة رسمية بدأها بن سلمان إلى الهند، في زيارة غير محددة المدة، رافقها عقد منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي يستمر يوما واحدا.

وأوردت تقارير سعودية، أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستضيفه الهند، بلغ 50 اتفاقية بقيمة 3.5 مليارات دولار.