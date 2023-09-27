الأمم المتحدة: سجال بين سفيري المغرب والجزائر حول الصحراء الغربية

السفير الجزائري: "اخترنا معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. هذا الالتزام ينطبق على قضية الشعب الصحراوي"* السفير المغربي: "أنتم تدسّون سمّكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة"

قائد البوليساريو، إبراهيم غالي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، العام الماضي (Getty Images)

شهدت الجمعية العامّة للأمم المتحّدة، الليلة الماضية، سجالا حادا بين السفيرين المغربي والجزائري حول الصحراء الغربية التي تعتبرها المنظمة الدولية "منطقة غير متّمتعة بالحكم الذاتي".

ومنذ عقود تتواجه الرباط والجزائر حول الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80% من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، بأن ينظّم فيها استفتاء لتقرير المصير.

وبعد أن ألقى السفير المغربي، عمر هلال، كلمة بلاده خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب السفير الجزائري، عمار بن جامع، حقّ الردّ، متّهماً نظيره بـ "تحريف" كلام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، الذي أكّد في خطابه من على المنبر نفسه الأسبوع الماضي، دعم بلاده تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

وقال السفير الجزائري "لكل معسكره. نحن الجزائريين اخترنا معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. هذا الالتزام ينطبق على قضية الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ ما يقرب من نصف قرن أن تحقّق له الأمم المتّحدة العدالة".

وأضاف أنه "إذا كان الاحتلال المغربي قد جعل من الصحراء الغربية جنّة فعلاً، مع أو بدون منحها الحكم الذاتي، فلماذا يمنع تنظيم هذا الاستفتاء؟".

ودحض السفير الجزائري "اتّهامات الإرهاب المتعلقة بالبوليساريو"، قائلا "لا يخدعنّكم أحد، لأنّ كلّ القوى المهيمنة حاولت دوماً شيطنة المقاومين والمناضلين في سبيل الحرية"، مقدّما في الوقت نفسه تعازي بلاده للمغرب بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد قبل ثلاثة أسابيع.

بدوره طلب السفير المغربي حقّ الردّ على ما أدلى به نظيره الجزائري، معتبرا أنه "لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلداً لا يزال يعيش مأساة". وأضاف "أنتم تعبّرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنّكم في نفس الوقت تدسّون سمّكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة".

وتابع السفير المغربي أنّ "مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظلّ السبيل الوحيد لطيّ صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل. والمغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر".

ومنذ أن اعترفت الولايات المتّحدة، في نهاية العام 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المنطقة مقابل تطبيع المغرب علاقاتها مع إسرائيل، تخوض الرباط حملة دبلوماسية لحشد دعم دول أخرى لمواقفها.