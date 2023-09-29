الجيش السودانيّ يعلن مقتل 10 مدنيين بقصف للدعم السريع غرب الخرطوم

قال متحدث الجيش السوداني، نبيل عبد الله في تسجيل صوتي نشرته صفحة الجيش عبر "فيسبوك": "واصلت المليشيا المتمردة (الدعم السريع) انتهاكاتها وقصفت حي الجرافة بمدينة أم درمان، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم أسرة كاملة مكونة من امرأة وطفلين وابن".

أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الخميس، مقتل 10 مدنيين من جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على حي "الجرافة" بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

وقال متحدث الجيش السوداني، نبيل عبد الله في تسجيل صوتي نشرته صفحة الجيش عبر "فيسبوك": "واصلت المليشيا المتمردة (الدعم السريع) انتهاكاتها وقصفت حي الجرافة بمدينة أم درمان، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم أسرة كاملة مكونة من امرأة وطفلين وابن".

وأضاف: "كما أدى القصف إلى حرق 4 سيارات للمواطنين".

من جانبها، قالت لجان مقاومة أم درمان ( ناشطون) في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، إن "قوات الدعم السريع قصفت حي الجرافة توفي على أثرها مواطنين وعشرات الجرحى".

وأشار البيان إلى أن أحد المواطنين فقد أطفاله وزوجته جميعا.

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.