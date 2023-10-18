مظاهرات متواصلة بعدة عواصم عربية ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي

تظاهر الآلاف في مدينتي رام الله ونابلس وفي دول عربية عدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وخاصةً استهداف مستشفى المعمداني. في الأردن وقف عشرات الآلاف بجوار السفارة الإسرائيلية بعمان، بينما شهدت تونس ومصر والمغرب وموريتانيا مظاهرات طلابية حاشدة تضامنًا

انطلقت مظاهرتان كبيرتان في مدينتي رام الله ونابلس، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بالتزامن مع إضراب عام في كل أرجاء الضفة الغربية.

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الأردن

وتظاهر كذلك، عشرات آلاف الأردنيين، الأربعاء، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للتعبير عن غضبهم بعد استشهاد 500 فلسطيني في محيط المستشفى المعمداني في غزة، مساء أمس الثلاثاء، إثر استهداف الاحتلال له.

وكان لافتا التواجد الأمني الكثيف في المكان، فيما هتف المتظاهرون الذي حملوا الأعلام الفلسطينية "يلا نحكي عالمكشوف سفارة مابدنا نشوف"، و"لا اسفارة صهيونية على الأرض الأردنية"، و"لا سفارة أميركية على الأرض الأردنية" و"افتحوا الحدود".

تونس

شهدت عدة مدن ومناطق تونسية، الأربعاء، يوم غضب طلابي شارك فيه الآلاف، تضامنا مع القضية الفلسطينية وتنديدا بمجزرة المستشفى في غزة.

ورصد مراسل الأناضول توافد آلاف طلاب من المعاهد الثانوية وكليات العاصمة تونس، على شارع الحبيب بورقيبة، حاملين الأعلام الفلسطينية والتونسية، للمشاركة في التظاهرات التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة نقابية مستقلة).

ورفع المحتجون شعارات من بينها "فلسطين حرة" و"الشعب يريد تحرير فلسطين".

ومساء الثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة عن تنظيم غضب طلابي، الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد المجزرة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في غزة بقصفه المستشفى المعمداني يدعو الاتحاد العام التونسي للطلبة كافة مكونات المشهد الطالبي إلى يوم غضب رفضا للصمت العربي والإسلامي تجاه المجازر التي تحدث بحق المدنيين في فلسطين".

مصر

احتشد طلاب جامعيون مصريون في مظاهرات نظموها في حرم جامعتي المنيا والقاهرة، بعد عصر اليوم الأربعاء، بالآلاف، سرعان ما تحولت لمسيرات غضب كبيرة.

وهتف آلاف الشبان المصريين منددين بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، ونادوا متسائلين بصوت عالٍ "الجيش العربي وين"؟

المغرب

وخرج آلاف الطلاب في المغرب ينظمون مسيرات داخل الجامعات تنديدا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة والعدوان على القطاع المحاصر.

الرباط - المغرب

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد سلسلة مظاهرات حاشدة كبيرة حصلت في المغرب في الأسبوع الأخير للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

لبنان

ويشهد محيط السفارة الأميركية في منطقة عوكر احتجاجات غاضبة تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزّة، فيما تطلف القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

محيط السفارة الأميركية في عوكر

موريتانيا

ونظّم آلاف طلاب الجامعات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.