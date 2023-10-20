مظاهرات حاشدة في بلدان عربية التحاما مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

في الأردن، شارك آلاف الأردنيين الجمعة في تظاهرات في عمان ضمن فعاليات "طوفان الأردن" تضامنا مع قطاع غزة ودعما لحركة "حماس".

تظاهر الآلاف في مدن عديدة في العالم العربي من القاهرة إلى تونس وبغداد والبحرين تضامنا مع قطاع غزة بعد 14 يوما على العدوان الإسرائيلي، والذي أسفر عن الآلاف من الشهداء والجرحى.

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واستشهد 4137 فلسطينيا في غزة منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.

في الأثناء، ينتظر قطاع غزة دخول المساعدات الإنسانية التي تكدست في الجانب المصري الذي وصل إليه الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة، فيما أعلنت المنظمة الدولية أن أول شحنة قد تبدأ بالدخول "السبت على اقرب تقدير".

وتظاهر عشرات الآلاف من المصريين الجمعة في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة.

وعلى الرغم من أن المظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013، إلا أن مظاهرة كبيرة تضم الآلاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها "عيش، حرية فلسطين عربية". وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"إسرائيل هي الإرهاب" و"واحد اثنين، الجيش العربي فين".

وقامت الشرطة بعد ذلك بإخلاء الميدان وفرقت المتظاهرين إلى الشوارع المتفرعة منه.

وتظاهر الآلاف في بغداد الجمعة قرب الجسر المعلّق المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث مقرّات العديد من السفارات الأجنبية لا سيما السفارة الأميركية، ضمن فعاليات "نصرة طوفان الأقصى".

ورفع المحتجون الأعلام العراقية وأعلام فلسطين.

وقال المتظاهر علي حسين وهو سائق تاكسي يبلغ من العمر 45 عاما "حضرنا هذا اليوم الجمعة لنصرة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي المحتل ونصرة لإخواننا بفلسطين ونبقى لهم بشدّتهم عونا".

وشملت التظاهرات كذلك محافظة نينوى في الشمال، وذي قار وواسط والمثنى جنوبا.

في غرب البلاد على الحدود مع الأردن، بدأ المئات اعتصاما الجمعة كذلك تحت شعار التضامن مع غزة.

في تونس، تظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في وسط العاصمة، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وردّد المتظاهرون شعارات "فرنسا ارحلي" و"ماكرون قاتل" و"الفرنسيون والأميركيون شركاء في العدوان". وأبدوا كذلك دعمهم لحركة "حماس"، حيث رددوا "يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب".

وقام العشرات من المتظاهرين بالتجمع كذلك أمام السفارة الأميركية في الضاحية الشمالية لتونس وأحرقوا العلم الأميركي. ومنعتهم الشرطة من تخطي السياج المحيط بالسفارة وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

في الأردن، شارك آلاف الأردنيين الجمعة في تظاهرات في عمان ضمن فعاليات "طوفان الأردن" تضامنا مع قطاع غزة ودعما لحركة "حماس".

وشارك أكثر من خمسة آلاف أردني في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية ومطلقين هتافات تدعم "المقاومة".

وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها "أغيثوا غزة" و"المقاومة شرف الأمة"، إضافة إلى "افتحوا الحدود نصرة للشعب الفلسطيني".

وفي منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان تجمع مجددا أكثر من 1500 شخص عقب صلاة الجمعة وسط تواجد أمني كثيف.

وفي منطقة ناعور، غرب عمان، تجمع نحو 2500 شخص محاولين الوصول إلى حدود الأردن مع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، لكن كانت قوات الأمن قد أغلقت الطرقات المؤدية إلى الأغوار والبحر الميت منذ مساء الخميس، فصلى هؤلاء صلاة الجمعة في الموقع.

وتظاهر الآلاف في أنحاء لبنان، لا سيما في بيروت حيث توجه موكب نحو مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين. كما نظمت مسيرة أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، تظاهرة ضخمة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

وفي البحرين، ردّد نحو ألفي شخص في مسجد الدراز خلال صلاة الجمعة هتافات ضد إسرائيل وأميركا. وشارك نحو ألف آخرين في مسيرة بعد ذلك رددوا فيها هتافات مناهضة لإسرائيل مثل "كلا كلا للتطبيع".

وقالت امرأة فيما حملت طفلها خلال مسيرة نظّمت بعد الصلاة "أنا أم، لا يمكنني أن أتصور الأمور المروعة التي تمرّ بها العائلات في غزة مع كل تلك المجازر".

وأضافت "نحن نريد نهاية للتطبيع وطرد السفير الإسرائيلي"، في إشارة إلى "اتفاقات أبراهام" في العام 2020 التي تمّ التفاوض عليها برعاية الولايات المتحدة، وسمحت للبحرين والإمارات والمغرب بالتطبيع مع إسرائيل.