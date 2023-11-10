احتجاجات في عدة دول عربية مطالبة بوقف الحرب على غزة

في الأردن، شارك الآلاف بفعاليات تضامنية مع قطاع غزة، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، مرددين هتافات داعمة لغزة، ورافعين لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي.

تواصلت الاحتجاجات في عدة دول عربية الجمعة تضامنا مع أهالي قطاع غزة، للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، أسفرت عن استشهاد 11078 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة.

وفي قطر، خرج آلاف المصلين في وقفة تضامنية، في ساحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، نُصرة لغزة للجمعة الخامسة على التوالي.

وفي الأردن، شارك الآلاف بفعاليات تضامنية مع قطاع غزة، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، مرددين هتافات داعمة لغزة، ورافعين لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي.

كما أدى الأردنيون صلاة الغائب على ضحايا غزة بعد صلاة الجمعة، في عموم مساجد المملكة، بناء على تعاميم سابقة من وزارة الأوقاف.

وفي المغرب، شارك الآلاف في فعاليات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، وفي مدن بني ملال وواد زم والدار البيضاء، وتازة، وبركان، مرددين هتافات منها "غزة غزة، رمز العزة".

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في بيان، إن "أكثر من 145 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 60 مدينة استجابة لنداء الهيئة، لدعم غزة ضد الحرب الإسرائيلية".

أما في بيروت، فقد نظم المئات من تلامذة المدارس مسيرة على كورنيش المنارة غرب العاصمة اللبنانية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، ورددوا هتافات منها "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"غزة حرة".

وفي تونس، تظاهر العشرات أمام سفارة فرنسا وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مطالبين بوقف القصف والعمليات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال معتز عكاشة عضو بمنتدى فلسطين، إن هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي في إطار حراك شعبي جماهيري عربي، لرفع صوت فلسطين عاليا.

وتظاهر آلاف اليمنيين أيضا تضامنا مع غزة، لاسيما في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية.

كما شهدت محافظات مأرب والبيضاء، وأبين وشبوة، والحديدة، مظاهرات ووقفات احتجاجية نددت باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي موريتانيا، خرج الآلاف بالعاصمة نواكشوط في مسيرة حاشدة تضامنا مع غزة، مطالبين بوقف الحرب عليها فورا.

وتشهد العديد من العواصم والمدن العربية والأوروبية منذ أسابيع، مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يطالب المشاركون فيها بوقف اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة، وطرد سفرائها من الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.