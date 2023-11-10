قطر تبحث مع مصر والسعودية وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

تناولت المباحثات عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الآراء حيالها وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة.

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن آخر التطورات في قطاع غزة ومناقشة الجهود التي من شأنها إيقاف الحرب وإيصال المساعدات إلى غزة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول

وناقش أمير قطر مع بن سلمان المستجدات الراهنة وخصوصا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وكل ما يخص دعم الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وفقا لما جاء في بيان الديوان الأميري القطري.

كما تناولت المباحثات العلاقات الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وسبق ذلك زيارة قام بها أمير قطر للقاهرة حيث التقى بالسيسي، وجرى بحث الجهود المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتناولت المباحثات عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الآراء حيالها وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة لوقف العدوان على غزة وخفض التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بما يضمن سلامة المدنيين ويساهم في خفض التوترات في المنطقة.

وأكد الطرفان الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.