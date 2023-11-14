"الهجرة الدوليّة": 6.3 ملايين سوداني فرّوا من ديارهم منذ نيسان

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربًا خلّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق الأمم المتحدة، دون أن تفلح عدة مبادرات إقليمية ودولية في تثبيت وقف لإطلاق النار منذ ذلك الوقت...

فرّ أكثر من 6.3 مليون سودانيّ من ديارهم جرّاء القتال بين الجيش السودانيّ وقوّات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بحسب إعلان منظّمة الهجرة الدوليّة اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق الأمم المتحدة، دون أن تفلح عدة مبادرات إقليمية ودولية في تثبيت وقف لإطلاق النار منذ ذلك الوقت.

وأفادت المنظمة الدولية، بأن "الاشتباكات المستمرة تؤثر بشدة على المدنيين، مع ورود تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والتهجير القسري والقتل".

وأضافت: "تفيد مصفوفة تتبع النزوح في السودان أن 4 ملايين و955 ألفًا و538 شخصا نزحوا داخليا في 5.312 موقعا في جميع ولايات البلاد (18 ولاية)".

وتابعت المنظمة الدولية: "ومنذ اندلاع الأزمة فر مليون و373 ألفًا و223 شخصا إلى البلدان المجاورة بينها تشاد بنسبة 39.5 بالمئة وجنوب السودان 27.1 بالمئة ومصر 25 بالمئة".

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