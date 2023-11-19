الأردن: أكثر من مليون مشارك في الاحتجاجات ضدّ العدوان على غزّة

بوتيرة شبه يوميّة، تشهد العديد من محافظات الأردنّ وقفات ومسيرات احتجاجيّة للحرب على قطاع غزّة، ومندّدة بالهجمات الإسرائيليّة الّتي أودت بحياة الآلاف من المدنيّين...

قال وزير الداخليّة الأردنيّ مازن الفرّاية، الأحد، إنّ البلاد شهدت أكثر من ألف مسيرة ووقفة احتجاجيّة، منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، تجاوز عدد مشاركيها المليون مواطن، شملت توقيف 29 شخصًا "لتجاوزهم القانون".

حديث الوزير الأردنيّ جاء خلال مشاركته في اجتماع للجنة التوجيه الوطنيّ والإعلام النيابيّة في مجلس النوّاب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق بيان للمجلس، تلقّت الأناضول نسخة منه.

وقال الفرّاية إنّ "الحكومة أكّدت (سابقًا) على أنّ حرّيّة التعبير مصونة وفق القانون".

وأشار إلى أنّ "عدد المسيرات والوقفات الاحتجاجيّة ضدّ الحرب على غزّة تجاوزت الألف منذ بداية الأحداث، خرج فيها ما يزيد على مليون مواطن، كانوا على قدر عال من المسؤوليّة الوطنيّة".

وبين الوزير أنّ "عدد الموقفين حاليًّا 29 شخصًا، جرى توقيفهم (خلال المسيرات والوقفات) لتجاوزهم القانون، والاعتداء على أفراد من الأمن العامّ، والتعدّي على الممتلكات العامّة والخاصّة".

وبوتيرة شبه يوميّة، تشهد العديد من محافظات الأردنّ وقفات ومسيرات احتجاجيّة للحرب على قطاع غزّة، ومندّدة بالهجمات الإسرائيليّة الّتي أودت بحياة الآلاف من المدنيّين.

ولليوم الـ44 يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت 12 ألفًا و300 قتيل فلسطينيّ، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دوليّ في الهجمات الإسرائيليّة، ووقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانيّة.