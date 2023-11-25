الصفدي: إسرائيل لن تنعم بالأمن عبر قتل الفلسطينيين وتهاجم من يخالف سياستها

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يؤكد في مؤتمر صحافي بعمان مع نظيريه البرتغالي والسلوفيني أن إسرائيل لن تحظى بالأمن من خلال قتل الفلسطينيين، مشددًا على أن الأمن يتحقق فقط بحل الصراع وتطبيق حل الدولتين.

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، وأن إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه البرتغالي، جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة يجرياها الأخيران إلى الأردن.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن "إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين".

ولفت إلى أن "إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي".

وأضاف أن "هذا العام، يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام". وأشاد الصفدي، بجهود قطر ومصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجة إلى "800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة".

ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات "لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية".

من جانبها، أثنت الوزيرة السلوفينية على دور الأردن بالمنطقة، واصفة إياه بأنه "إستراتيجي ومهم لتحقيق السلام والأمن". وأوضحت أن "هناك محادثات حثيثة لوقف دائم لإطلاق النار".

وأشارت الوزيرة السلوفينية، إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم مخاوف التطورات في الضفة الغربية.

فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن "الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة". واستدرك "طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا".

وقال الوزير البرتغالي إن "الحلول السياسية والدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأدان الأردن تصريحات عنصرية للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حق الفلسطينيين بإقامة دولة، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة، مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، وفق بيان للخارجية.

وذكر البيان أن الصفدي أكد في المكالمة الهاتفية "إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف خيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأدانت "الخارجية والمغتربين": "بشدة التصريحات التحريضية العنصرية للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجيرهم إلى الأردن".

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخلا سافرا في شؤونه ومصيره"، وفق البيان.

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني أسقط تلك التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الهولندية بـ"إدانة ورفض" تلك التصريحات "بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته".