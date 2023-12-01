مظاهرات احتجاجية في دول عربية تنديدا باستئناف الحرب على غزة

في اليمن، شهدت مدن يمنية، منها تعز والعاصمة صنعاء عدة مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة، وتنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

شهدت العديد من الدول العربية احتجاجات ومظاهرات تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية التي استؤنفت صباح الجمعة مع انتهاء الهدنة الإنسانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

جاء ذلك في فعاليات خرجت في قطر والأردن واليمن والمغرب وتونس، تزامنا مع استئناف إسرائيل حربها على القطاع بعد انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام ووقوع عشرات الشهداء ومئات والجرحى.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، نظم محتجون أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب وقفة تضامنية مع قطاع غزة، رفضا للعدوان الإسرائيلي وذلك للجمعة الثامنة، مرددين هتافات منددة به.

وفي الأردن، شارك آلاف المواطنين في مسيرة شعبية انطلقت وسط العاصمة عمان وذلك للجمعة الثامنة على التوالي دعما لقطاع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية عليه، رافعين لافتات مكتوب عليها "لبيك يا غزة.. فلسطين ستنتصر"، و"عالم ظالم.. عالم ظالم.. عالم بلا إنسانية".

وفي اليمن، شهدت مدن يمنية، منها تعز والعاصمة صنعاء عدة مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة، وتنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

من الأردن (Gettyimages)

ووسط العاصمة التونسية، تظاهر العشرات عقب صلاة الجمعة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بوقف القصف والاعتداءات على غزة مرددين شعارات منها "يا غزاوي دمك دمي" "عن غزة لا نتخلى".

وفي المغرب، شهدت عدة مدن منها الدار البيضاء وبرشيد وآسفي، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا باستئناف الحرب الإسرائيلية.

ورفع المحتجون في الوقفات التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، لافتات تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لوقف الحرب على غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 178 فلسطينيا استشهدوا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع منذ الصباح، إضافة إلى تسجيل إصابة أكثر من 589 آخرين.

وفور انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، استأنفت إسرائيل حربها على غزة، حيث استهدفت منذ صباح الجمعة مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.