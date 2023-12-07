بوتين وبن سلمان يناقشان بالرياض الحرب الإسرائيلية على غزة

في السعودية أيضا، عرض فلاديمير بوتين رؤيته للوضع الدولي، بما يشمل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، و"سبل العمل على وقف التصعيد"، بحسب الرئاسة الروسية.

بوتين: لا شيء يمكن أن يمنع تطوير علاقاتنا الودية (Getty Images)

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، وناقشا مسائل تتعلق بالاستثمارات، وكذلك "تعاونهما في قطاع الطاقة"، فضلا عن الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة. وفي وقت سابق الأربعاء، قام بوتين بزيارة عمل إلى الإمارات، التقى خلالها نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وكان بوتين الذي سعى الغرب إلى عزله منذ هجومه في أوكرانيا، قلل لبعض الوقت تنقلاته إلى الخارج، لكنه بدأ يعود إلى الساحة الدولية. وبعد استهدافه بمذكرة توقيف بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، كان يخصص رحلاته لزيارة أقرب حلفائه.

وحطت طائرة الرئيس الروسي في الرياض، مساء الأربعاء، حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وفق الأعراف الدبلوماسية السعودية، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

والتقى الرئيس الروسي لاحقا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بوتين: "لا شيء يمكن أن يمنع تطوير علاقاتنا الودية"، داعيا ولي العهد السعودي إلى زيارة موسكو.

وأضاف: "من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا جميعا أن نتبادل معكم معلومات وتقييمات حول ما يحصل في المنطقة. وأن اجتماعنا يأتي بالتأكيد في الوقت الملائم".

وقال الأمير محمد بن سلمان بعد اللقاء: "اليوم نتشاطر الكثير من المصالح والكثير من الملفات التي نعمل عليها معا لمصلحة روسيا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم أيضا".

وأضاف أن "التنسيق والعمل السياسي بين البلدين ساعد بإزالة الكثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط، وساهم في تعزيز الأمن".

وكان الكرملين أعلن أن بوتين سيبحث مع ولي العهد السعودي مسائل تتعلق بالاستثمارات، وكذلك "تعاونهما في قطاع الطاقة" الذي من شأنه أن يضمن "وضعا مستقرا ويمكن التكهن به" في السوق الدولية.

وفي السعودية أيضا، عرض فلاديمير بوتين رؤيته للوضع الدولي، بما يشمل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، و"سبل العمل على وقف التصعيد"، بحسب الرئاسة الروسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قام بوتين بزيارة عمل إلى الإمارات، التقى خلالها نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وحظي بمراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في القصر الرئاسي، بينما عبرت دورية جوية السماء وأطلقت قنابل دخان بألوان العلم الروسي كما سمع إطلاق طلقات مدفعية من مسافة قريبة، وفقا لمشاهد نشرها الكرملين.

وأكد بوتين في بداية لقائه مع الشيخ محمد بن زايد أنه "بفضل موقفكم، وصلت علاقاتنا إلى مستوى غير مسبوق"، مشيدا بدولة الإمارات باعتبارها "الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي"، وتحدث عن "مشاريع في قطاع الغاز والنفط".

ولم تتخذ الإمارات والسعودية موقفا واضحا داعما لموسكو أو لكييف في الحرب في أوكرانيا، إلا أن الرياض رفضت التجاوب مع طلب أميركي لزيادة إنتاج النفط الذي ارتفعت أسعاره بسبب الحرب.