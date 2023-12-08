تواصل الاحتجاجات في دول عربية للمطالبة بوقف الحرب على غزة

في اليمن، تظاهر آلاف في سبع محافظات دعما لغزة في مواجهة الحرب، منها العاصمة صنعاء فيما رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني.

تواصلت الجمعة الاحتجاجات في عدة دول عربية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر والتي زادت حدتها من حيث العمليات البرية في الأيام الأخيرة.

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في قطر، نظمت وقفة احتجاجية تضامنا مع غزة في العاصمة الدوحة، تخللتها هتافات ضد الحرب الإسرائيلية.

وفي الأردن، شارك آلاف بمظاهرة تضامنية مع غزة بالعاصمة عمّان، وهتف المشاركون في الوقفة: "فلسطين فلسطين.. شعب الأردن ما بلين (لا يلين)"، و"شعب الأردن متحدين.. ضد بيع فلسطين"، فيما رفعوا لافتات كتب على بعضها "أوقفوا الإبادة".

من الأردن

وفي تونس، شارك العشرات من الصحافيين في وقفة تضامنية مع نظرائهم الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة، والذين يتعرضون لقصف إسرائيلي، أدت إلى استشهاد 81 منهم منذ بداية الحرب.

وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في كلمة خلال مشاركته بالوقفة: "العدوان يحاول قتل الحقيقة من خلال استهداف الصحافيين، (الذين) سيبقون شاهدين على جرائم وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في كلمة خلال الوقفة: "نحن أمام مجزرة حقيقية تتطلب منا أكثر من التضامن، وتتطلب المرور للفعل، ومقاطعة المحتل، وكل من يتعامل معه".

من بيروت

وشهدت شوارع من العاصمة تونس تظاهرة بمشاركة العشرات من المواطنين تضامنا مع قطاع غزة. وردد المشاركون في التظاهرة هتافات من بينها "قولوا الله، قولوا الله.. على غزة ما نتخلى".

وفي بيروت، نظم عشرات اللبنانيين وقفة أمام مركز منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" للمطالبة بحماية أطفال غزة من العدوان الإسرائيلي.

ورفع الأطفال الذين تجمعوا في باحة المبنى بمنطقة السوديكو وسط بيروت، لافتات كتب على بعضها "إسرائيل تقتل الطفولة"، و"نطالب بحماية لأطفال غزة"، فيما حمل بعضهم صورا لأطفال من غزة وهم تحت الركام.

وقال المسؤول عن الحملة، سامر مزهر "نحن هنا لنوجه رسالة تضامن قوية مع أطفال غزة وفلسطين بشكل عام، الذين حُرموا من أبسط مقومات الحياة".

وفي ذات السياق، نظم العشرات من أمهات وطلبة المدارس في بيروت، وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الفرنسية احتجاجا على دعم باريس لإسرائيل في حربها على غزة.

وحمل المشاركون الأكفان البيضاء ونعشا رمزيا كتب عليه أسماء أطفال غزة الذي استشهدوا بالحرب الإسرائيلية، ووضعوا أشرطة لاصقة على أفواههم تعبيرا عن الصمت العالمي أمام ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

من صنعاء

وقالت إحدى الأمهات المشاركات في الوقفة، دانيا دندشلي "نريد إيصال رسالة أن السفارة الفرنسية صامتة أمام أصوات أطفال وأهالي غزة تحت الركام".

وفي اليمن، تظاهر آلاف في سبع محافظات دعما لغزة في مواجهة الحرب، منها العاصمة صنعاء فيما رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني.

كما شهدت مدن تعز، ومأرب والحديدة والمحويت وحجة وصعدة، مسيرات حاشدة.