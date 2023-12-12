مقتل جندي أردني في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سورية

بحسب المصدر نفسه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين (لم يحدده) ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اشتباك مسلح مع مهربي مواد مخدرة على الحدود مع سورية، شمال المملكة.

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وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه "في تمام الساعة الرابعة (01:00 بتوقيت غرينتش) فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين".

وبيّن أن "الاشتباك أسفر أيضا عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من مرتب (كوادر) قوات حرس الحدود"، مشيرا إلى أن حالة المصاب الصحية "متوسطة".

وأضاف البيان أن المهربين "أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".

وبحسب المصدر نفسه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين (لم يحدده) ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب أخرى، قتل خلالها 4 مهربين.

وشهد الأردن في تموز/ يوليو الماضي، اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سورية والعراق نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.