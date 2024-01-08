عباس يبحث تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة مع السيسي

قال الرئيس الفلسطيني، إن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في اجتماع عقد في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوكالة إلى أن عباس أطلع السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة.

وأكد عباس على ضرورة العمل مع الأطراف كافة من أجل "ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة".

وفي السياق، جدد عباس للسيسي رفضه القاطع لتهجير الأهالي من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وقال إن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وكان الرئيس الفلسطيني، قد وصل القاهرة الأحد، لبحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره السيسي، تزامنا مع زيارة يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن للمنطقة.

واستهل بلينكن الجولة بتركيا ثم الأردن وقطر وحاليا الإمارات، وينتظر أن يزور السعودية ومصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن يصل بلينكن مساء الإثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء.