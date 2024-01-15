الأردن يحذر من أن الحرب الإسرائيلية على غزة "تهدد أمن المنطقة برمتها"

وزير الخارجية الأردني يؤكد أن الأردن تقترب من إعداد مرافعة قانونية وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية، لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مساء الإثنين، من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر "تهدّد أمن المنطقة برمّتها" ولن توفر الأمن لإسرائيل، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، يورغوس جيرابيتريتيس.

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وقال الصفدي إن "هذه الحرب لن تجلب إلى إسرائيل أمنًا، هذه الحرب تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن وقت أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته وأن يتخذ قرارًا بوقف هذا العدوان".

وأضاف "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الحكومة الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة وعلى العالم، وبالتالي إطالة هذا العدوان".

وشدد على أن المساعي الإسرائيلية لتوسعة نطاق الحرب تهدف إلى "إطالة عمر نتنياهو السياسي".

وقال "إما أن يقول العالم كفى وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار والجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة من أجل حل الصراع برمته".

وأكد أن ذلك "لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة".

وأضاف "نحن مستمرون في العمل... من أجل أن نوقف هذا الجنون، ومن أجل أن نحمي المنطقة برمتها من تبعاته التي ستكون كارثية على أمن المنطقة"، معتبرا أن ذلك يشمل أوروبا والشرق الأوسط.

وتثير الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، مخاوف من تفاقمها مع تصاعد المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وإطلاق عمليات من العراق وسورية والبحر الأحمر ضد أهداف إسرائيلية ومصالح أميركية.

وأكد الصفدي أن الأردن تقترب من "إعداد مرافعة قانونية وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية، لتقديمها خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "هذه المرافعات لا تقدم الآن، حيث أن محكمة العدل الدولية استمعت لجنوب إفريقيا وإسرائيل وستصدر قريبا حكمها فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي طلبتها جنوب إفريقيا".

ولفت إلى أنه "بعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء تقديم مرافعاتها، وعندما تطلب ذلك سنقدم مرافعاتنا".