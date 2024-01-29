"حزب الله" يستهدف ثكنة عسكرية وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

نقل الدفاع المدني عددا من حالات ضيق التنفس والاختناق من بلدة مروحين والضهيرة لاستنشاقهم غاز الفوسفور من جراء القصف؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، فيما قصف الأخير عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان.

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وأفادت الوكالة اللبنانية صباح اليوم بأن مدفعية الاحتلال قصف محيط بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي ياطر وبيت ليف بقذائف المدفعية الثقيلة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عددا من القذائف على محيط المنازل المدمرة في بلدة الضهيرة أثناء قيام مسعفي الدفاع المدني بالتفتيش عن إصابات بين الركام، كما نقل الدفاع المدني عددا من حالات ضيق التنفس والاختناق من بلدة مروحين والضهيرة لاستنشاقهم غاز الفوسفور من جراء القصف؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

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