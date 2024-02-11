تجدد تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

طال القصف المدفعي بلدات كونين ورشاف في القطاع الأوسط، وبلدات الناقورة وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وعيتا الشعب في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

تجدد تبادل إطلاق نار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على الحدود الشمالية للبلاد، ويأتي هذا في أعقاب قصف متواصل يقوم به الجيش الإسرائيلي، حيث استهدف عددًا من البلدات اللبنانية في القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وطال القصف المدفعي بلدات كونين ورشاف في القطاع الأوسط، وبلدات الناقورة وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وعيتا الشعب في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجمات استهدفت المدنيين والصحافيين وسيارات الإسعاف، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين.

وأضافت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب، رشقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان. وذكرت تقارير لبنانينة أنه تم استهداف موقع عسكري إسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ من لبنان.

وكان قد نجا قيادي في حركة "حماس" فيما استشهد 3 أشخاص في هجوم بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة في بلدة جدرا قرب صيدا؛ في المقابل أعلن "حزب الله" استهداف موقعين عسكريين والسيطرة على طائرة مسيّرة إسرائيلية، فيما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق وبلدات في جنوب لبنان، أمس السبت.

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