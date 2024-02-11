مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في هجوم بالصومال

أدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الهجوم الذي شهدته العاصمة مقديشيو، داعيًا إلى تحقيق فوري في الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

قتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني فيما أصيب 3 آخرون إثر "تعرضهم لهجوم إرهابي" في الصومال؛ حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية السبت.

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وقالت في بيان لها إن "3 من منتسبي القوات المسلحة وضابطا من قوة دفاع البحرين قتلوا وأصيب 2 آخران إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال".

وأضاف البيان أن الهجوم وقع "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأردف البيان أن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

من جانبه، أدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الهجوم الذي شهدته العاصمة مقديشيو، داعيًا إلى تحقيق فوري في الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وزار الرئيس الصومالي المستشفى التي استقبلت الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غورد.

وقال شيخ محمود "هؤلاء الضباط جاءوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية".

وتابع "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في بلادنا في هذا الوقت العصيب".

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.