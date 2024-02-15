السعوديّة: إعدام مواطنَين دينا بتكوين "خليّة إرهابيّة" وقتل رجل أمن

ارتفع إلى 20 عدد الإعدامات التي نفذتها السعودية هذا العام، بحسب وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى بيانات رسمية، علما بأنها نفذت 170 إعداما في 2023، بينهم 33 شخصا، أُعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

نفّذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم إعدام بحق مواطنَين دينا بتكوين "خلية إرهابية" وقتل رجل أمن، في رابع عملية إعدام بقضايا مرتبطة بـ"الإرهاب" منذ بداية العام الحالي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وبذلك ارتفع إلى 20 عدد الإعدامات التي نفذتها السعودية هذا العام، بحسب وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى بيانات رسمية، علما بأنها نفذت 170 إعداما في 2023، بينهم 33 شخصا، أُعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، نقلا عن وزارة الداخلية "أقدم كلٌ من عبد العزيز بن صالح بن التويم وسامي بن سيف بن جيزاني (سعوديَّي الجنسية) على ارتكابهما جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن".

كما دينا بـ"العمل على تجنيد عناصر، وتوفير تمويل مالي، ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية، ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن".

وأعلنت الوزارة تنفيذ الحكم في منطقة مكة المكرمة، بعد تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.

واحتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما بأنّ الرقم القياسي سجّلته في 2019، حينما أعدمت 187 شخصا.

وتقول السلطات السعودية إنّ المتهمين استنفدا جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".