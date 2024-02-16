مقتل 5 عناصر من "حركة أمل" و"حزب الله" بهجمات إسرائيليّة في لبنان

أعلن "حزب الله" عن مقتل عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، فيما نعت "حركة أمل" في بيان ثلاثة من عناصرها.

أعلنت "حركة أمل" و"حزب الله"، اليوم الجمعة، مقتل 5 من عناصرهما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعت "حركة أمل" في بيان، "علي حسن عيسى من بلدة جبشيت ( مواليد 1971)، ومحمد حسين سعيد من بلدة القصيبة (مواليد 1995)، وقاسم نزار برو من بلدة الشرقية (مواليد 1996)". وقالت إن عناصرها "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "3 عناصر سقطوا في غارة معادية على منزل في بلدة القنطرة جنوب لبنان خلال منتصف الليلة (الخميس/ الجمعة)".

من جهته، أعلن "حزب الله" عن مقتل عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعى الحزب في بيان، "مصطفى خضر قصير مواليد عام 1991، من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ومحمد علي درويش ’مهدي’ مواليد عام 1995، من بلدة صربين في جنوب لبنان". وقال إن عنصريه "ارتقيا شهداء على طريق القدس"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى "حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) إلى 11، بينما ارتفع عدد قتلى "حزب الله" إلى 202 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع بدء المواجهات في جنوب لبنان.

وخلال الليلة الماضية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي، أدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات. كما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي مباشر، وفق المصدر ذاته.

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