كُبّلت يداه وعلى جسده "طعنات": ماذا نعرف عن مقتل المسؤول العسكريّ اليمنيّ حسن العبيدي في مصر؟

وُجد مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، حسن العبيدي، مقتولا داخل شقته، فيما لم تصدر إفادة رسمية فورية من الجانب المصري. وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإنه "تم العثور على العبيدي مكبّل اليدين وعلى جسده عدة طعنات".

أفادت السفارة اليمنية في القاهرة، اليوم الأحد، بمقتل مسؤول عسكري يمني كبير في العاصمة المصرية، فيما أشارت تقارير إلى أنه عثِر عليه مخنوقا داخل مسكنه في محافظة الجيزة، بعد نحو أسبوع واحد من وصوله إلى القاهرة.

وقالت السفارة، في بيان عبر منصة "إكس": "نتابع باهتمام وحرص بالغين حادثة مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي".

وأوضحت أنه "تم العثور على العبيدي مقتولا في شقته، في العاصمة المصرية القاهرة".

وتابعت أنها كلفت مختصين بـ"التواصل مع كافة الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية، ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".

وأضافت أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، داعية جميع وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة في كل ما يُنشر، وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من الجهات المختصة".

"وصل القاهرة قبل عشرين يوما"

وأوردت صحيفة "العربي الجديد" عير موقعها الإلكترونيّ، نقلا عن الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة، بليغ المخلافي، القول إن العبيدي كان قد "وصل إلى القاهرة قبل عشرين يوما، وغادر إلى تركيا وعاد إلى القاهرة قبل أسبوع، وتلقينا يوم أمس بلاغا الساعة الثانية ليلا عن مقتله".

وأضاف: "انقطع اتصال شقيقه به منذ مساء الخميس، فذهب شقيقه مع بعض الأشخاص وفتحوا الشقة ووجدوه مقتولاً، قبل الاتصال بالأجهزة الأمنية والسفارة".

وقال المخلافي: "تحرك الملحق العسكري وضابط الارتباط، ونُقل الجثمان إلى المشرحة لإجراء الطب الشرعي. الأجهزة الأمنية المصرية مهتمة جدا بالقضية، وما زالت التحقيقات جارية، وإلى الآن لا نتائج للتحقيقات".

والعبيدي هو القائم على عمليات التصنيع والاستيراد لمصلحة الجيش اليمني، والمسؤول سابقا عن تطوير المدرعات المحلية التي أطلق عليها أسماء "جلال 1" و"جلال 2" و"جلال 3"، خلال فترة حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

لا تعليق مصريًّا؛ العبيدي لم يغادر شقّته منذ الخميس

وفي حين لم تُصدر أي جهة رسمية مصرية بيانا عن الحادث حتى الآن، سواء وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو النيابة العامة؛ أفادت مواقع إخبارية محلية بأن العبيدي قضى مقتولا، بعد توثيق ذراعيه وقدميه وتكميمه داخل شقته في مصر.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، بينها موقعا "المصدر أونلاين" و"يمن مونيتور"، فإنه "تم العثور على العبيدي مكبّل اليدين وعلى جسده عدة طعنات".

وأوردت تقارير مصرية أن "آخر مرة شوهد فيها (العبيدي) كان يوم الخميس الماضي، حيث تم رصده داخل شقته في مساء الخميس، ولم يغادرها".

وأشارت مصادر بالسفارة اليمنية إلى أنه "عندما ذهب شقيق اللواء حسن بن جلال العبيدي للتحقق من حالته، وجده مقتولا داخل شقته".