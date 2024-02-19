قطر ردا على تصريحات نتنياهو: محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب

الأنصاري "نؤكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفاف للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية".

ردت قطر على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأخيرة ضدها، وقالت إنها محاولة جديدة منه من أجل إطالة أمد الحرب على قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، إن "التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع".

وأضاف أن نتنياهو "يعرف جيدا بأن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن، وأثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة".

وشدد الأنصاري على رفض بلاده "الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصوّرها وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية".

وأكد "مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفاف للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية".

وختم الأنصاري بالقول "نطالب نتنياهو بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضا عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة".