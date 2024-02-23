لبنان: إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير

قال السفير اللبناني في هولندا، عبد الستار عيسى، خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية إنه "منذ 1967 ترتكب إسرائيل جريمة العدوان باحتلال الأراضي"

فلسطيني يتلقى العلاج بعد إصابته في غزة، أمس (Getty Images)

قال سفير لبنان في هولندا، عبد الستار عيسى، مساء أمس الخميس، إن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف عيسى أن "تدخل المحكمة ورأيها الاستشاري ضروريان لدعم السبل السياسية لحل القضية الفلسطينية".

وطلب من المحكمة أن تأخذ بالحسبان "اختراق وانتهاك إسرائيل للمعايير والقوانين الدولية من خلال ضمها للأراضي الفلسطينية بالقوة".

وشدد الدبلوماسي اللبناني على أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأشار إلى أنه "منذ عام 1967، ترتكب إسرائيل جريمة العدوان، باحتلال الأراضي بشكل غير قانوني".

واختتم عيسى كلمته بالقول إنه "يجب على إسرائيل تفكيك مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانسحاب منها".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى أمس الخميس، "29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.