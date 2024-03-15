نصر الله لقاآني: "هذه معركتنا" ولا نريد انجرار إيران للحرب

نصر الله وقائد "فيلق القدس" التقيا في بيروت، الشهر الماضي، وبحثا المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل في المرة القادمة حزب الله، وأن تصعيدا كهذا قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مما فعلت حتى الآن

أبلغ أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قائد "فيلق القدس"، إسماعيل قاآني، بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده، قائلا إن "هذه معركتنا"، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم، الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع على المناقشات.

وعُقد اللقاء بين نصر الله وقاآني في بيروت، في شباط/فبراير الفائت، حسبما نقلت رويترز عن سبعة مصادر. وبحثا خلاله المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل في المرة القادمة حزب الله اللبناني، وهو هجوم قد يلحق ضررا شديدا بالشريك الإقليمي الرئيسي لطهران.

وكان هذا اللقاء الثاني بينهما في بيروت، وفقا للمصادر، واللقاء الثالث على الأقل بينهما منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن الحديث تحول إلى احتمال شن هجوم إسرائيلي شامل على جنوب لبنان. ووفقا لثلاثة من المصادر، وهم إيرانيون من داخل الدائرة الداخلية للسلطة، فإنه بالإضافة إلى الإضرار بحزب الله، تصعيد كهذا قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مما فعلت حتى الآن منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت جميع المصادر أنه خلال اللقاء، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، طمأن نصر الله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، أنه أجرى تدريبات عسكرية على تنفيذ عمليات إمداد لقواته البرية خلال عملية اجتاح محتملة تتوغل خلالها في الأراضي اللبنانية، وذلك على وقع المواجهات الحدودية المتصاعدة مع حزب الله على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، أنه "جاهز لتنفيذ عمليات إمداد للقوات على الجبهة الشمالية - بكثافة عالية وتحت النيران إذا لزم الأمر".