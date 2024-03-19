قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في الجنوب اللبناني

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع في الجنوب اللبناني غداة ليلة أغارت فيها طائرات الاحتلال على مستودعات أسلحة لحزب الله في منطقة يبرود في ريف دمشق؛ الاحتلال يعمد إلى تدمير كلي لعدد من البلدات اللبنانية.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الثلاثاء، مواقع في الجنوب اللبناني، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في استمرار للمواجهات المتصاعدة مع حزب الله في المنطقة الحدودية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

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وكان الاحتلال قد أطلق مساء أمس، الإثنين، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين. وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن جيش الاحتلال "يعمد منذ أقل من أسبوع، إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وتدمير سبل العيش فيها، خصوصا القرى المتاخمة للخط الأزرق والحدود مع فلسطين المحتلة".

وفجر الثلاثاء، طاولت غارات إسرائيلية مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في استهداف هو الثاني من نوعه في غضون 48 ساعة.

واستهدفت ضربات إسرائيلية، فجر الأحد، موقعين على الأقل في ريف دمشق، أحدهما قطعة عسكرية لقوات النظام يستخدمها حزب الله، وفق المرصد. وأفاد الإعلام الرسمي السوري عن إصابة عسكري بجروح.

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