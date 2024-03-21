اجتماع وزاري عربي في القاهرة لبحث تطورات الوضع في غزة

وزراء خارجية مصر والسعوديةوالأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعقدون اجتماعا تشاوريا في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

اجتمع وزراء خارجية خمس دول عربية في القاهرة، اليوم، الخميس، لمناقشة "جهود وقف الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، بمشاركة مسؤول فلسطيني رفيع، وذلك قبيل مباحثات مقررة مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في هذا الشأن.

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وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت الخارجية المصرية أنه خلال الاجتماع "تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

وفي بيان ختامي صدر عن وزارة الخارجية المصرية، جاء أن المجتمعين أكدوا على "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع".

كما شدد البيان على ضرورة "التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة".

وأكد المجتمعون على "ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية".

وشددوا على ضرورة "وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

كما أكد المجتمعون على "أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية".

ويلتقي الوزراء الخمسة والمسؤول الفلسطيني، حسين الشيخ، وقت لاحق اليوم، وزير الخارجية الأميركي الذي أكد، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بتحرير الرهائن" الإسرائيليين في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في الإسرائيلية على غزة عقب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة ضد قرارات تدعو لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وتدعي واشنطنأنها تضاعف الجهود من أجل وقف اطلاق النار مع ثقل حصيلة الضحايا الفلسطينيين التي اقتربت من 32 ألف شهيد، وفق وزارة الصحة في غزة، وخطر المجاعة المحدق بالقطاع المحاصر.

وفي موازاة جولة بلينكن الذي التقى صباح الخميس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدأت الأربعاء في الدوحة مفاوضات بين اسرائيل وحماس عبر الوسطاء التقليديين منذ بدء الحرب: الولايات المتحدة وقطر ومصر.

والخطة المطروحة للنقاش في الدوحة تقضي بوقف إطلاق نار موقت مع تبادل الإفراج عن أسرى وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية الى غزة. وقال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن رد اسرائيل على اقتراح الهدنة الذي تقدمت به حركته جاء "سلبيا"، ما قد يقود المفاوضات إلى "طريق مسدود".