الجيش الإسرائيليّ يشنّ غارات على مواقع لحزب الله جنوبيّ لبنان

يتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواقع في الجنوب اللبناني، واستهدفت إحدى غاراته منزلا في بلدة العديسة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته الحربية، "قصفت، مبان عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة كفركلا في لبنان". وأضاف أنه هاجم كذلك مبنى عسكريا لحزب الله، أمس الأربعاء في الضهيرة.

وفي البيان ذاته، ذكر جيش الاحتلال أنه "تم رصد إطلاق صاروخ اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ’يفتاح’، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار".

كان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة، أمس الأربعاء، استهداف مواقع وقوات إسرائيلية وآلية عسكرية كذلك "بالأسلحة المناسبة"، مشيرا إلى أنه حقّق "إصابات ‏مباشرة" فيها.‏ ‏

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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