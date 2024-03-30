الآلاف يتظاهرون قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن.. مظاهرات في اليمن والمغرب

ندد المشاركون في هتافاتهم بالإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة. كما طالبوا بإغلاق سفارة إسرائيل معتبرين أن خطوة استدعاء السفير غير كافية.

تظاهر آلاف الأردنيين مساء الجمعة قرب السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان تضامنا مع قطاع غزة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

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وأفيد بأن المظاهرة نظمت بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وندد المشاركون في هتافاتهم بالإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة. كما طالبوا بإغلاق سفارة إسرائيل معتبرين أن خطوة استدعاء السفير غير كافية.

كما هتف المشاركون بإسقاط اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وفي المغرب، نظمت 100 مظاهرة في 52 مدينة تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة عليها.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، إن "أكثر من 100 مظاهرة جرى تنظيمها الجمعة في 52 مدينة دعما لغزة التي تقدم صورا مشرفة في الصمود والكفاح".

ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات التي شارك فيها آلاف المغاربة، طنجة، تطوان، بني ملال، شفشاون، الدار البيضاء وأكادير.

وبحسب البيان "رفع المشاركون في المظاهرات التي عمت مختلف جهات المغرب شعارات ولافتات تعبر عن تواصل الدعم المغربي اللا مشروط للشعب الفلسطيني ومعركة طوفان الأقصى".

وعبرت مجموع الكلمات التي ألقيت، وفق البيان، عن "رفض المغاربة للجرائم الإسرائيلية وتضامنهم مع سكان غزة، الذين باتوا يعيشون أوضاعا مأساوية ومزرية في ظل الحصار والتقتيل والتجويع".

ولفت البيان، إلى أن "المشاركين الذين خرجوا للأسبوع 25 على التوالي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، عبروا عن استنكارهم لحرب الإبادة ومحاولات التهجير القسري، وعن شجبهم للصمت والتواطؤ الدولي والخذلان العربي".

وفي اليمن، شهدت 12 محافظة الجمعة مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة، وقد احتشد عشرات الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء استجابة لدعوة أطلقتها جماعة الحوثي.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، كما رددوا هتافات منها "الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد"، و"يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين".

ودعا بيان تُلي على هامش المظاهرة "الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العملي لنصرة الشعب الفلسطيني، وأن يكون لهم موقف شعبي مساند لإخواننا في غزة".

وطالب أيضا هذه الشعوب بـ"مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم كأقل واجب وفي متناول الجميع".

وإلى جانب صنعاء، تظاهر آلاف اليمنيين في محافظات عمران وذمار وصعدة والمحويت ومأرب والبيضاء، وحجة والحديدة، ولحج والضالع وتعز.