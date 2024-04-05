إصابات بغارة إسرائيليّة على منزل جنوبيّ لبنان وحزب الله يستهدف مواقع إسرائيليّة

أُصيب 7 أشخاص بجروح، إثر غارة إسرائيلية استهدفت، مساء أمس الخميس، منزلا في بلدة كفرحمام، بحسب ما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، والتي أشارت إلى تدمير منزل بشكل كامل، وإلى أضرار مباشرة بالمنازل المجاورة؛ كما تضرّرت شبكة الكهرباء.

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، قصف بلدات ومواقع في الجنوب اللبناني، بينها منزل في يارون، فيما استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية.

وأُصيب 7 أشخاص بجروح، إثر غارة إسرائيلية استهدفت، مساء أمس الخميس، منزلا في بلدة كفرحمام، بحسب ما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، والتي أشارت إلى تدمير منزل بشكل كامل، وإلى أضرار مباشرة بالمنازل المجاورة؛ كما تضرّرت شبكة الكهرباء.

وأعلن حزب الله، تنفيذ 5 عمليات ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية، أمس الخميس، مشيرا إلى أن بعضها استُهدف بقصف مدفعيّ، فيما ذكر أن البعض الآخر، استُهدف بـ"الأسلحة المناسبة". وأوضح أن اثنتين من عمليّاته قد نُفِّذت في القطاع الغربي، وثلاث عمليات في القطاع الشرقي.

ويتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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