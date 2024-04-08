خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

أكد نصر الله في خطابه يوم الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، حادث مفصلي له ما بعده، وإن الرد الإيراني عليه "آت لا محالة".

يلقي أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في هذه الأثناء خطابا هو الثاني في غضون أيام، بعد أن ألقى خطابا يوم الجمعة الماضي بمناسبة "يوم القدس العالمي".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي خطاب نصر الله في الأثناء الذي تترقب فيه إسرائيل رد إيران على الهجوم على قنصليتها في دمشق، والذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر "الحرس الثوري"، بينهم قياديان بارزان، الأسبوع الماضي.

وأكد نصر الله في خطابه يوم الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، حادث مفصلي له ما بعده، وإن الرد الإيراني عليه "آت لا محالة".

وأضاف أن "موضوع القنصلية الإيرانية هو مفصلي، ونستطيع أن نستنتج من كلام (المرشد الإيراني الأعلى) علي الخامنئي، أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة"، لافتا إلى أن "كيان العدوّ، بدأ باتخاذ تدابير خوفا من الرد الإيراني"، الذي قال إن توقيته "جزء من المعركة".