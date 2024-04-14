المغرب يعلن إنقاذ 118 مهاجرًا غير نظاميّ قبالة سواحله

لم يذكر البيان من أين انطلق قارب المهاجرين، ولا حالتهم الصحّيّة، لكنّه لفت إلى أنّهم تلقّوا الإسعافات الأوّليّة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكيّ (قوّة عسكريّة) قصد القيام بالإجراءات الإداريّة الجاري بها العمل...

أعلنت البحريّة المغربيّة، الأحد، إنقاذ 118 مهاجرًا غير نظاميّ قبالة شواطئ البلاد المطلّة على المحيط الأطلسيّ. جاء ذلك بحسب بيان نشرته القوّات المسلّحة الملكيّة المغربيّة (الجيش) عبر حسابها على "فيسبوك".

وأوضح البيان أنّ وحدة تابعة للبحريّة الملكيّة تمكّنت، صباح الأحد، من إنقاذ 118 مهاجرًا غير نظاميّ، من ضمنهم 9 نساء و3 قاصرين.

ولفت إلى أنّ هؤلاء المهاجرين "كانوا على متن قاربين غرب مدينة طرفاية" (بإقليم الصحراء) جنوب غربيّ البلاد، دون توضيح ما إذا القارب وقتها في وضع خطر ومعرّض للغرق.

وبحسب الجيش المغربيّ، فإنّ 114 من هؤلاء المهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء والأربعة الآخرين من بنغلاديش.

ولم يذكر البيان من أين انطلق قارب المهاجرين، ولا حالتهم الصحّيّة، لكنّه لفت إلى أنّهم تلقّوا الإسعافات الأوّليّة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكيّ (قوّة عسكريّة) قصد القيام بالإجراءات الإداريّة الجاري بها العمل.

وتتعلّق الإجراءات بإحالة المهاجرين إلى مراكز لإيوائهم مؤقّتًا أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصليّة أو تكفل جمعيّات غير حكوميّة بإيوائهم ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخليّة، أنّها أحبطت 75 ألفًا و184 محاولة هجرة غير نظاميّة خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وقالت الوزارة، حينها في بيان، إنّه "تمّ تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتّجار بالبشر خلال العام الماضي (2023)، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ 2022".

وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظاميّة إلى أوروبا؛ بحثًا عن حياة أفضل، في ظلّ حروب واضطرابات أمنيّة وأوضاع اقتصاديّة متدهورة في دولهم.