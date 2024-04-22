العراق: المقاومة الإسلامية تعلن استئناف الهجمات على القوات الأميركية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن مقاتلة تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية دمرت قاذفة صواريخ "دفاعا عن النفس" ردا على الهجوم على القاعدة الأميركية.

أعلنت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله في العراق أن الفصائل المسلحة قررت استئناف الهجمات على القوات الأميركية في البلاد، وذلك بعد ساعات على إطلاق صواريخ من شمال العراق نحو قاعدة أميركية في سورية.

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وقالت الكتائب في بيان إن الاستئناف يأتي نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأميركية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى واشنطن.

وأضافت الكتائب في البيان أن ما حدث منذ فترة قصيرة هو البداية، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعدة صواريخ من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أميركية في سورية.

يأتي ذلك، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن مقاتلة تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية دمرت قاذفة صواريخ "دفاعا عن النفس" ردا على الهجوم على القاعدة الأميركية.

ومساء الأحد، سمع دوي انفجارات في محيط القاعدة الأميركية بحقل العمر شرقي دير الزور، وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة ذمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سورية.

وأطلقت الصواريخ من منطقة شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الأميركية في قاعدة "خراب الجير" بسورية، علما أن هذا أول هجوم على القوات الأميركية منذ أوائل شباط/فبراير الماضي.

ويذكر أن الولايات المتحدة تنشر حوالي 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سورية، في إطار التحالف الدولي الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش".