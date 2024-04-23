العراق يستبعد وقوع هجوم بقاعدة الحشد الشعبي العسكرية في بابل

ذكرت لجنة التحقيق أن "كافة التقارير الصادرة عن قيادة الدفاع الجوي تؤكد عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده".

استبعدت لجنة فنية عراقية تولت التحقيق في انفجار ضخم داخل قاعدة عسكرية تضم قوات من الحشد الشعبي، أن يكون ناتجا من هجوم خارجي مرجحة وقوعه جراء "مواد شديدة الانفجار" مخزنة في الموقع.

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وأدى الانفجار الذي وقع ليل الجمعة - السبت في قاعدة كالسو في محافظة بابل وسط العراق، إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية، وأثار مسؤولون عقب وقوع الحادث فرضية حصول "قصف"، في حين استبعدت السلطات احتمال وقوع قصف جوي أو بطائرة مسيرة.

وأفاد بيان صادر عن لجنة التحقيق الفنية بأن القاعدة تضم "ثكنات وبعض المستودعات ومشاجب أسلحة" تابعة للجيش ووزارة الداخلية والحشد الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية تم دمجها ضمن القوات العراقية النظامية.

وأوضح البيان أن "حجم الحفرة يؤكد حدوث انفجار ضخم جدا لأسلحة ومواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان".

وأضاف "من خلال فحص (العينات الترابية من الحفرة وبعض القطع المعدنية لبقايا الصواريخ) داخل المختبرات ثبت وجود ثلاث مواد (...) تستخدم في صناعة المتفجرات والصواريخ هي TNT ونيترات الأمونيا و DIBUTYL PHTHALATE وجميعها مواد شديدة الانفجار".

وذكرت لجنة التحقيق أن "كافة التقارير الصادرة عن قيادة الدفاع الجوي تؤكد عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده".

كما أكد البيان أن "شدة الانفجار وحجم المواد المتناثرة من المقذوفات والصواريخ والمواد المتفجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بتأثير صاروخ أو عدة صواريخ محمولة جوا".

وأعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) عقب وقوع الانفجار أنّ الولايات المتحدة "لم تُنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه "لا يُعلّق على معلومات ترد في وسائل الإعلام الأجنبيّة".

مما يذكر أن الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية الخاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

لكن الحشد يضم فصائل موالية لإيران نفذ بعضها على خلفية الحرب في غزة، عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسورية كجزء من التحالف الدولي.